Steam Deck senza confini: modder lo trasformano nel gamepad di Wii U

Steam Deck ha raccolto pregevoli consensi da parte di critica e pubblico, e sembra che anche i modder apprezzino non poco la piattaforma di Valve, riuscendo ad implementarvi funzionalità inedite in grado di espanderne ulteriormente l'utilizzo.

In particolare, un gruppo di fan è riuscito ad implementare all'interno di Steam Deck il supporto al sistema di controllo giroscopico di Wii U, trasformando di fatto il sistema in un gamepad alternativo per la console Nintendo, divenendo in questo modo perfetto per essere utilizzato con gli emulatori Wii U. La mod funziona in maniera impeccabile, come mostrato da una videoclip diffusa da Steam Deck HQ su Twitter.

Nel breve filmato, si vede in azione lo Steam Deck modificato con The Legend of Zelda Wind Waker HD, che risponde con la massima precisione ai movimenti della piattaforma portatile di Valve, e con tanto di doppio schermo (monitor PC e Steam Deck stesso) così da replicare alla perfezione tutte le funzioni dei giochi Wii U. Il lavoro mostrato da Steam Deck HQ è senza dubbio impressionante, e chissà quanti altri utilizzi ancora sarà possibile svolgere con il piccolo PC portatile.

Valve intanto pensa già al futuro, non escludendo la possibilità che una nuova Steam potrebbe essere incentrata sullo streaming pur restando al momento nel campo delle ipotesi. Nel frattempo è aumentata la produzione di Steam Deck, che dovrebbe quindi divenire maggiormente diffusa nel corso dei prossimi mesi.