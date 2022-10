Steam Deck: ecco alcuni consigli per far durare di più la batteria

Steam Deck è ormai giunta sul mercato da diverso tempo. La console portatile targata Valve, che recentemente ha aperto a tutti i preorder senza più alcuna prenotazione, ha riscosso un grande successo tra la critica e l'utenza videogiocatrice, tanto da essere stata definita - anche impropriamente - come diretta competitor di Nintendo Switch.

La nuova console portatile ha sicuramente il grande pregio dell'accessibilità ad un parco titoli pressocché infinito ed in portabilità, seppure non sia esente da difetti: Steam Deck, infatti, ha un grave problema nell'ottimizzazione dei consumi. Fin troppi utenti - oseremmo dire anche troppi - hanno spesso lamentato delle prestazioni per nulla efficienti della batteria dell'hardware di riferimento, la quale possiede un ciclo di autonomia pressocché irrisorio e che sposa affatto le esigenze di un'utenza giocatrice in modalità portatile.

L'apertura dei preorder del dock di Steam Deck sarà un grande salto in avanti per l'esperienza ludica di molti giocatori, ma come può essere risolto il problema della batteria per chi preferisce giocare con la console non attaccata al televisore?

Controlla le impostazioni dedicate alle prestazioni

Delle volte, purtroppo o per fortuna, l'eccessiva personalizzazione degli hardware dell'intero ecosistema PC comporta una serie difficoltà per il videogiocatore comune. Tuttavia, accedendo al menu di accesso rapido sarà possibile raggiungere le impostazioni prestazioni. Di default, appariranno al giocatore solo alcune informazioni sulle performance della batteria, che permettono di controllare tutte le informazioni principali attinenti al nostro problema.

Ciò nonostante, accedendo alle impostazioni avanzate potremo anche controllare quanto tempo di autonomia rimane alla propria console, prima che si spenga del tutto.

L'autonomia della batteria non è assoluta

L'autonomia della batteria di Steam Deck, la quale permette sessioni di gioco più o meno lunga, dipende dal gioco. Le variabili di cui tenere conto, purtroppo, sono diverse e non sempre è possibile poter sapere in anticipo quanto e se la console potrà mantenere un alto livello di durata della carica della batteria. Infatti, bisogna considerare che:

Non tutti i giochi sono ottimizzati per Steam Deck

Non tutti i giochi vengono progettati sin da subito per Steam Deck

L'uso di un alto livello di luminosità dello schermo, così come del volume e di altre funzioni basilari, influisce sulle prestazioni della batteria

La cosa migliore da fare è quella di disattivare il "Use per-game profile", la quale porterà ad usare i pre-set base di impostazioni per la console.

Ridurre il frame rate e la frequenza di aggiornamento dello schermo

Così come nei giochi su PC, attraverso le impostazioni di Steam Deck possiamo imporre un limite al frame rate e alla frequenza di aggiornamento. Nel primo caso, il parametro che andremo a modificare è la frequenza di fotogrammi osservabili in un secondo, i quali possono andare da 15/30/60 FPS a 10/20/40 FPS qualora decidiate di limitare il frame rate.

Pur trattandosi di una funzione che modifica la vostra esperienza di gioco, questa sarà necessaria per aumentare la durata della batteria di Steam Deck; stessa cosa dicasi anche per la frequenza di aggiornamento dello schermo. Bisogna dire, però, che l'esperienza di gioco non verrà snaturata del tutto apportando queste modifiche.

Half Rate Shading, Variable Rate Shading e modifiche generali

Queste due funzioni, che vanno a sommarsi alla riduzione del frame rate e alla modifica delle frequenze di aggiornamento dello schermo, permettono di ridurre il numero di pixel visibili a schermo. Tali modifiche andranno a modificare le ombreggiature dei colori, riducendo però la risoluzione dell'immagine a schermo.

Per quanto riguarda lo schermo, un altro suggerimento tanto banale quanto semplice è quello di ridurre la luminosità dello schermo stesso. Così facendo, potrete notare un evidente cambiamento della durata della batteria. Inoltre, qualora non desideraste la modifica automatica della luminosità, potete eliminare il suo adattamento in base alla luce proveniente dall'ambiente esterno. Inoltre, un'altra buona idea è quella di disattivare funzioni quali Bluetooth e Wi-Fi.

Risoluzione dello schermo

Come sappiamo, Steam Deck ha una risoluzione dello schermo pari a 1200x800 pixel. Tuttavia, la maggior parte dei giochi vengono avviati ad una risoluzione in Full HD (1920x1080 pixel), il che produce sì una miglioria dell'immagine, visto che viene adattata diminuendo e non aumentando il numero di pixel, ma porta ad un consumo maggiore della batteria. Per modificare la risoluzione l'output dell'immagine basterà andare a modificare le impostazioni della qualità grafica da alta a media.

Giocare i titoli in streaming

Concludiamo questa breve guida dedicata alla miglioria della durata della batteria di Steam Deck parlando della modalità streaming dei videogiochi, la quale sta prendendo sempre più piede nel panorama videoludico. Qualora foste in possesso di un PC da gaming, infatti, potreste giocare i giochi installati sulla vostra macchina principale su Steam Deck tramite lo streaming.

Infatti, ricorrere ad un'opzione del genere vi garantirà una riduzione dei consumi, visto che la richiesta di calcolo di elaborazione del gioco comporterà uno sforzo prestazionale per il PC e non per lo Steam Deck, nonostante voi stiate giocando sulla vostra amata console portatile.