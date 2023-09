Steam Deck, è il momento di una nuova console? Forse si deve attendere il 2025

"Valve dovrebbe lavorare ad una rivisitazione di Steam Deck da commercializzare nel prossimo futuro?" è una delle domande più emersa nell'ultimo periodo, soprattutto a seguito delle recenti discussioni sulla possibilità che la revisione di Steam Deck possa essere quasi pronta al lancio. Tuttavia, il progetto è ben lontano dalla sua realizzazione.

Nella giornata di oggi, infatti, Pierre-Loup Griffais, developer della piattaforma sopracitata, ha rilasciato alcune informazioni circa la possibilità dell'arrivo di un nuovo modello di Steam Deck. Tuttavia, nel corso di una chiacchierata ai microfoti della CNBC, lo stesso Griffais ha fornito maggiori dettagli sul possibile periodo di attesa di una nuova macchina da gioco: per vedere un nuovo Steam Deck si potrebbe dover aspettare fino al 2025 o oltre.

La ragione principale è che Valve desidera fare un salto di prestazioni, soprattutto sul fronte batteria, così da garantire un maggior numero ore di utilizzo della piattaforma. Inoltre, l'obiettivo è quello di creare una versione più performante in termini di velocità del prossimo Steam Deck. In altre parole, Valve è si in una fase di valutazione per migliorare le prestazioni della console ibrida nei prossimi anni, ma potrebbero volerci molto tempo prima dell'arrivo di un nuovo Steam Deck capace di offrire un'esperienza semplificata al mondo del PC gaming come l'attuale hardware presente sul mercato, il quale offre molta flessibilità in termini di impostazioni tecniche agli utenti.