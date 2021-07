Steam Deck è la prima console ad avere il supporto alle mod integrato

Che Steam Deck non fosse un console come tutte le altre, l'abbiamo capito fin da subito. La nuova proposta di Valve, pur essendo molto simile a Nintendo Switch nel form factor, si discosta dall'ibrida di Kyoto e dalla concezione tradizionale di console portatile in differenti punti.

Con la sua modularità, le specifiche tecniche, il sistema operativo basato su Linux e la compatibilità con la libreria di Steam, Deck è fondamentalmente un PC: ciò significa che i suoi utilizzatori potranno svolgere attività come navigare, ascoltare musica, guardare video, usare software di produttività e persino installare Windows, Xbox Game Pass e l'Epic Store! Oggi è inoltre arrivata la conferma che Steam Deck integrerà il supporto nativo alle mod del Steam Workshop.

"Potete davvero fare tutte le cose che vi aspettereste da un PC Linux-based... abbiamo progettato questo dispositivo per supportare tutto ciò", ha riferito Greg Coomer di Valve ai microfoni di IGN. Pierre-Loup Griffais, invece, ha aggiunto: "La versione di Steam che gira su Deck è la stessa di Steam per PC, solamente adattata per un'interfaccia utente e controlli differenti. Quindi tutte le caratteristiche di Steam Workshop e il supporto integrato alle mod saranno presenti".

Quindi, se una mod è su Steam Workshop, basterà abbonarsi ad essa con un click per aggiungerla ad un gioco, come già avviene su desktop. Non dovrebbero esserci problemi neppure per scaricare e installare add-on da portali come ModDB e NexusMods, dal momento che Deck è un PC. Coomer e Griffais hanno inoltre ribadito che gli utenti potranno anche accedere ai giochi di altri negozi digitali, come Epic Games Store, Ubisoft Connect, GOG Galaxy e Origin.