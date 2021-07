Steam Deck: quanto costa e dove si compra in Italia?

L’inatteso annuncio della piattaforma da gioco portatile chiamata Steam Deck da parte di Valve ha colpito l’industria videoludica come un fulmine a ciel sereno creando fin da subito divisioni all’interno del pubblico, tra coloro che la ritengono una mossa azzeccata e chi invece pronostica uno scarso successo del prodotto.

In ogni caso, sono già moltissimi gli utenti che hanno espresso approvazione per Steam Deck e che affermano con sicurezza la volontà di accaparrarsi un esemplare della nuova console portatile di Valve. Vediamo quindi quanto costa Steam Deck e come si fa ad effettuare un preordine in modo da assicurarsi di essere tra i primi a poterlo provare con mano.

Steam Deck: versioni e prezzi

Valve Steam Deck viene proposto sul mercato in ben tre versioni diverse, le quali differiscono l’una dall’altra per specifiche hardware e prezzo in modo da poter soddisfare una fetta di pubblico quanto più vasta possibile. La prima versione, nonché quella con il prezzo più basso, prevede la presenza di una memoria di tipo eMMC, decisamente meno performante di un SSD di tipo NVMe, con una capacità totale di 64 GB: questa versione viene proposta al pubblico ad un prezzo di 419 euro. La seconda versione monta un SSD di tipo NVMe con una capacità totale di 256 GB e viene proposta al pubblico ad un prezzo di 549 euro. La terza e ultima versione, nonché la più costosa di tutte, prevede un SSD di tipo NVMe con una capacità totale di 512 GB e viene proposta al pubblico ad un prezzo di 679 euro.

Steam Deck: come e dove si compra

Per effettuare il preordine di Valve Steam Deck, aperto dalle ore 19:00 dello scorso 16 luglio, vi basterà dirigervi all’interno del sito ufficiale di Steam Deck , dove troverete una serie di comode FAQ che risponderanno a tutte le vostre eventuali domande sulle modalità di prenotazione. In particolare, vi ricordiamo che per piazzare il vostro preorder, limitato ad una sola console per ogni account, dovrete pagare un piccolo acconto di 5€ e- tutti piccoli accorgimenti volti a cercare di ridurre il fenomeno negativo degli scalper che imperversa in questo periodo storico. Nel caso in cui vogliateentro i primi 30 giorni riceverete un rimborso del 100% sul metodo di pagamento utilizzato, dopo i primi 30 giorni verrete invece rimborsati tramite credito da spendere utilizzando il vostro account Steam.