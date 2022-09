Steam Deck e Cyberpunk 2077 conquistano la Top 10: anche Sony e God of War in classifica

Sull'onda del reveal della prossima espansione del GDR e del recente esordio nel catalogo Netflix della serie animata Cyberpunk: Edgerunners, Cyberpunk 2077 torna in vetta alle classifiche Steam, con migliaia di utenti ora in missione per le pericolose vie di Night City.

Il negozio digitale di Valve non premia tuttavia solamente CD Projekt RED, ma celebra invece anche un successo personale. Ad occupare la prima posizione della nuova Top 10 settimanale è infatti Steam Deck, la console portatile prodotta dalla compagnia videoludica. Terzo gradino del podio invece per Call of Duty Modern Warfare II, protagonista di un recente reveal in pompa magna da parte di Activision.

Di seguito, vi riportiamo la Top 10 integrale relativa all'ultima settimana di Steam:

Steam Deck; Cyberpunk 2077; Call of Duty: Modern Warfare II; Call of Duty: Modern Warfare II; NBA 2K23; God of War; Metal: Hellsinger; Horizon: Zero Dawn - Complete Edition; Days Gone; Marvel's Spider-Man: Remastered;

Dettaglio interessante per la settimana appena trascorsa, segnaliamo l'ampio numero di giochi PlayStation Studios presenti in classifica nella propria versione PC. La ragione è da attribuire al lancio dei saldi Steam dedicati ai PlayStation Studios su Steam, le cui offerte includono appunto anche God of War, Horizon: Zero Dawn - Complete Edition e Days Gone. Assente invece dalle promozioni Marvel's Spider-Man Remastered.