Steam Deck: Death Stranding, Prey e DOOM Eternal in azione nel nuovo trailer

Nel corso delle ultime ore il canale YouTube ufficiale di Valve ha accolto un nuovo trailer dedicato interamente a Steam Deck. Il filmato in questione passa in rassegna le varie caratteristiche della console portatile degli autori di Half-Life e permette anche di farsi un'idea di come girano alcuni titoli.

Il trailer è breve, ma riesce con grande chiarezza a comunicare al pubblico che non conosce ancora la macchina da gioco portatile quali sono le sue caratteristiche principali e mostra in una manciata di secondi la predisposizione dei tasti, lo slot per la microSD e la presenza di sensori di movimento, i quali possono essere utilizzati anche per gestire la visuale all'interno degli shooter in prima persona in alternativa al touchpad o allo stick analogico.

Uno degli aspetti più interessanti del filmato pubblicato da Valve è la presenza di sequenze durante le quali si possono vedere i giochi in movimento e oltre ai già noti Star Wars Jedi Fallen Order e Control possiamo farci un'idea di come girano anche The Ascent, Prey, DOOM Eternal, Death Stranding e qualche produzione indipendente. Certo, si tratta di video off-screen, ma è comunque un modo per iniziare a valutare le prestazioni della console.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa è stato confermato che il dock di Steam Deck non avrà alcun impatto sulle prestazioni.