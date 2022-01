Steam Deck: Death Stranding, Sekiro e tanti altri giochi sono stati ottimizzati

Come confermato da Valve nei giorni precedenti, Steam Deck è pronta per il lancio a febbraio 2022 e non ci saranno altri rinvii. Ciò significa che la compagnia sta intensificando i lavori di ottimizzazione volti a rendere perfettamente compatibili con la nuova piattaforma i giochi del catalogo Steam.

Grazie a SteamDB scopriamo adesso ufficialmente quali sono i primi 38 giochi ad aver ricevuto il bollino "Verificato", volto a confermare la loro completa ottimizzazione per l'imminente sistema portatile. Tra questi troviamo anche nomi di grosso spessore quali Death Stranding, Sekiro Shadows Die Twice e Dark Souls III, oltre ad iconici giochi indie quali Hollow Knight, Celeste, The Binding of Isaac e Cuphead. Potete consultare la lista completa su SteamDB, tenendo ovviamente presente che si tratta di numerosi provvisori destinati a crescere sempre di più con il passare del tempo.

24 sono invece i titoli con bollino "Giocabile", dato alle produzioni che funzionano correttamente su Steam Deck senza tuttavia essere pienamente ottimizzati. Tra questi emergono i nomi di The Witcher 3 Wild Hunt, NieR Automata, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider e Bravely Default 2. Solo 5 per ora, infine, i giochi classificati come "Non Supportato": il nome più grosso di tale classificazione è quello di Persona 4 Golden. Anche in questo caso si tratta di liste in continuo aggiornamento, e non è da escludere che già a breve possano ampliarsi ulteriormente.

Intanto Shuhei Yoshida ha già Steam Deck e sta giocando a God of War: al momento il titolo Santa Monica Studio non rientra in nessuna delle tre categorie, ma con molta probabilità arriveranno molto presto aggiornamenti in merito.