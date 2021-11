Steam Deck: tutti i dettagli su grafica, framerate e FSR dall'evento per sviluppatori

Nel corso dell'attesa Conferenza virtuale di Steamworks per sviluppatori, Valve non ha "soltanto" messo a nudo l'hardware di Steam Deck ma ha chiarito alcuni aspetti dirimenti delle potenzialità grafiche e delle funzionalità ludiche della nuova piattaforma che ibrida le console portatili ai mini-PC.

Partendo dall'analisi del SoC e dell'APU su architettura Zen 2 e tecnologia RDNA2 dei processori e delle GPU di AMD, i progettisti del Deck hanno sottolineato che "la vera novità del nostro processore è che è stato progettato da zero per operare in un range di potenza compreso tra i 4 e i 15 watt. Un form factor simile sarebbe stato impossibile da adottare con processori standard attualmente reperibili sul mercato, specie per quanto concerne l'elevato livello di prestazioni per watt erogati che siamo stati in grado di raggiungere".

L'evento per sviluppatori conferma anche l'assenza di un "limitatore software" per la quantità di energia consumata da Steam Deck: chi vorrà sfruttare appieno la potenza del suo hardware, di conseguenza, potrà farlo senza alcuna costrizione di sorta, pur tenendo conto del fatto che l'aumento delle frequenze di esercizio dell'APU avrà un impatto sui consumi e, quindi, sulla batteria.

A tal proposito, Valve consiglia agli sviluppatori di aggiungere un limitatore di framerate nei propri giochi: i progettisti di Steam Deck riferiscono inoltre di stare lavorando a un'opzione che darà modo di impostare un blocco automatico del framerate massimo per ogni gioco installato sulla console, in modo tale che gli utenti possano trovare l'equilibrio ottimale tra prestazioni e durata della batteria.

Dal keynote di Steamworks è emerso anche l'impegno di Valve nell'introdurre, tramite un aggiornamento del firmware di Steam Deck, il pieno supporto alla tecnologia FidelityFX Super Resolution di AMD a livello di sistema operativo, consentendo agli utenti di eseguire in upscaling FSR tutti i giochi che non supportano nativamente questa tecnologia.

Di particolare interesse è poi la parentesi aperta da Valve nel descrivere i test condotti sull'hardware di Steam Deck: a detta dei suoi progettisti, infatti, la console portatile recentemente rinviata a febbraio 2022 garantirà un'esperienza grafica rapportabile a quella di un moderno mini-PC di fascia medio-alta, come il MinisForum Elite Mini Um700 attualmente in vendita a circa 600 euro.