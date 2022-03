Steam Deck è disponibile: i giocatori chiedono opzioni tastiera migliori

Dopo che persino Gabe Newell si è dedicato alla consegna di Steam Deck ai giocatori che avevano acquistato la console, il nuovo hardware di casa Valve ha finalmente raggiunto le case degli appassionati.

E dopo circa un giorno di presenza sul mercato, non mancano i primi suggerimenti da parte del pubblico su eventuali migliorie che Valve potrebbe apportare al prodotto. Dalle pagine di Steam, in particolare, emerge con una certa frequenza la richiesta di migliori opzioni di fruizioni della tastiera. Le proposte in tal senso sono alquanto numerose, e tutte stanno guadagnando approvazione da parte della community.

Ad esempio, parte del pubblico ha proposto l'adozione di un sistema simile a quello sfruttato da Steam Controller, con un utilizzo combinato di grilletti e trackpad per la digitazione di testo su Steam Deck. Altri chiedono invece di poter rimappare liberamente la tastiera della console, così da poterla adattare al meglio alla propria lingua. Infine, spazio anche alle richieste di sostituzione della tastiera di Steam Deck con un sistema di digitazione esterno, come ad esempio l'App di Steam Link disponibile su smartphone.



Al momento, Valve non ha comunicato alcuna variazione in merito, ma sicuramente vi sarà spazio per valutazioni nel corso delle prossime settimane. Nel frattempo, l'azienda ha già risolto il problema del drifting degli analogici su Steam Deck.