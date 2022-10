Steam Deck e il suo dock tra i prodotti più venduti dell'ultima settimana sul client Valve

Il database di Steam si è appena aggiornato con le classifiche relative ai prodotti più venduti nel corso della settimana che si è appena conclusa e, senza troppe sorprese, a guidarle troviamo proprio l'hardware targato Valve.

Quella alla quale ci stiamo riferendo è la settimana che va dal 3 al 9 ottobre 2022, durante la quale il colosso della distribuzione digitale ha piazzato ancora una volta un discreto numero di console e relativi accessori.

Ecco di seguito la classifica dei prodotti più venduti su Steam la scorsa settimana:

Steam Deck Steam Deck Docking Station EA SPORTS FIFA 23 Need for Speed Heat Marauders Cyberpunk 2077 Grounded EA SPORTS FIFA 23 Ultimate Edition Call of Duty: Modern Warfare 2 Slime Rancher 2

Come potete notare all'interno della classifica, oltre all'hardware Valve e ai prodotti arrivati solo di recente come FIFA 23, Slime Rancher 2, Grounded e Marauders, troviamo anche alcuni vecchi giochi verso i quali si è riacceso l'interesse per via di eventi esterni. Più nello specifico, Cyberpunk 2077 continua ad avere successo grazie ad Edgerunners, invece NFS Heat è risalito in classifica per via del recente annuncio di Need For Speed Unbound. Non meno importante è il nono posto occupato da Call of Duty Modern Warfare 2, il cui accesso anticipato alla campagna inizierà tra dieci giorni esatti.