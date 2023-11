Steam Deck domina le classifiche di vendita su Steam: superato Call of Duty

In concomitanza con il lancio di Steam Deck OLED, disponibile dallo scorso 16 novembre, Steam Deck è tornato a dominare le classifiche di vendita su Steam, superando anche l'agguerrita concorrenza dell'HUB di Call of Duty, in testa nelle ultime settimane.

Come segnalato su Twitter/X da SteamDB, il sistema portatile di Valve ha conquistato il primo posto della Top 10 (che, lo ricordiamo, non tiene conto dei free-to-play) relativa al periodo compreso tra il 14 e il 21 novembre 2023. Call of Duty continua comunque a restare nelle posizioni più alte, precisamente la seconda, grazie alla recente uscita di COD Modern Warfare III, ultimo episodio in verità non accolto troppo calorosamente dalla critica (potete leggere la nostra recensione di Call of Duty Modern Warfare 3 per farvi un'idea più chiara sui suoi limiti e sui punti di forza). Di seguito ecco la nuova Top 10 completa di Steam:

Steam Deck Call of Duty Lethal Company Baldur's Gate 3 MahjongSoul Remnant II Age of Empires IV Anniversary Edition EA Sports FC 24 Stellaris Lies of P

Pur senza salire sul podio, Baldur's Gate 3 continua a confermarsi una presenza costante nelle charts della piattaforma digitale di Valve, segno di come il pubblico sia ancora molto preso ed interessato all'acclamato RPG di Larian Studios. Perde invece qualche posizione EA Sports FC 24, sebbene anche per questa settimana la sua presenza nella Top 10 è assicurata.