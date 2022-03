Steam Deck con drifting degli analogici? Segnalati i primi problemi

Per alcuni acquirenti day one di Steam Deck, alla fortuna avuta nel ricevere per primi la console ibrida di Valve fa da contraltare il problema riscontrato nel drifting degli analogici. In rete ci sono già diversi video che testimoniano, appunto, l'insorgenza di questo fastidioso malfunzionamento degli stick analogici.

Eseguendo i passaggi richiesti dal software di diagnostica e calibrazione del controller, diversi possessori della prima ora del Deck affermano infatti di aver riscontrato il problema di drifting nei due analogici della console.

Nei video condivisi su forum come Reddit si notano alcune unità di Steam Deck che inviano in maniera erronea un leggero input direzionale da uno dei due analogici: il problema sembra emergere quando gli analogici sono in "stato di riposo" o subito dopo aver mosso gli stick nella direzione in cui, evidentemente, l'analogico interessato dal drift non riesce più a rilevare correttamente la sensibilità e la Dead Zone.

Eppure, nei mesi che hanno preceduto il lancio della console ibrida i rappresentanti di Valve hanno più volte rassicurato i propri clienti in preordine del fatto che Steam Deck non avrebbe sofferto del drifting degli analogici, rimarcando l'impegno dell'azienda tecnologica nel condurre tantissimi test sull'affidabilità.

Nell'attesa di ricevere un chiarimento da parte di Valve, vi lasciamo a questo approfondimento con i video che mostrano come girano su Steam Deck Sekiro, Dark Souls e 3 e Red Dead Redemption 2.