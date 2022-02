Steam Deck: quanto dura la batteria della console portatile Valve?

In queste ore numerosi YouTuber e Content Creator (tra cui Linus Tech Tips) hanno avuto modo di provare Steam Deck e di parlare apertamente delle proprie impressioni sul nuovo hardware di Valve. Uno degli aspetti più caldi è ovviamente quello legato alla durata della batteria, per quante ore è possibile giocare senza interruzioni?

La prima cosa da chiarire è che nessuno sembra essere riuscito a superare le tre ore e mezzo di gioco con la batteria integrata, indicativamente la durata della batteria può essere stimata in 1,5/2 ore giocando con titoli AAA particolarmente impegnativi con dettagli e luminosità al massimo e audio attivo.

Abbassando il livello di dettaglio la situazione migliora ma chiaramente questo valore è estremamente variabile e al momento non ci sono test più precisi, la durata della batteria integrata dipende da moltissimi fattori e bisogna considerare che è stato possibile provare Steam Deck solamente con pochi titoli tra cui Control, Forza Horizon 5, Devil May Cry V, Ghost Runner e Portal 2.

Al momento è difficile avere dati più precisi proprio perché non c'è stato il tempo materiale per svolgere test approfonditi sulla durata della batteria, presto probabilmente ne sapremo di più ed i fortunati possessori di Steam Deck inizieranno a valutare attentamente questo e altri dettagli della console. I giudizi in generale sembrano essere positivi anche se come detto ci sono ancora tanti aspetti da valutare con maggior attenzione.