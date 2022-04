Steam Deck: quanto dura la batteria giocando a Elden Ring, God of War e altri giochi?

La batteria di Steam Deck non sembra essere tra le più potenti in circolazione, almeno stando ai test effettuati da RockPaperShotgun su una serie di titoli di grosso calibro. Anzi, con alcune celebri produzioni la piattaforma portatile di Valve potrebbe anche non arrivare alle due ore di autonomia.

Ad esempio, impostando la macchina al 50% di luminosità, senza attivare la luminosità dinamica e tenendo spenta la modalità aereo, con un gioco come Elden Ring la batteria di Steam Deck regge solo fino a 93 minuti. Test analoghi sono stati effettuati anche con altri titoli: Horizon Zero Dawn tocca i 91 minuti, mentre God of War arriva ad 89 minuti. Va molto meglio con Grand Theft Auto V, con Steam Deck che regge fino a tre ore, mentre le prestazioni calano di nuovo se andiamo a vedere i 104 minuti di The Elder Scrolls V Skyrim.

Da un lato è molto interessante leggere simili statistiche, così da capire come il sistema si comporta a seconda dei titoli utilizzati, dall'altro però rende necessario avere sempre a portata di mano il caricatore, limitandone parzialmente la portabilità a causa della scarsa autonomia. Esistono in ogni caso alcuni metodi per allungare la durata della batteria: oltre a tenere bassa la luminosità generale, anche un framerate fisso sui 30fps contribuisce ad allungare le sessioni di gioco senza la necessità di collegarsi alla corrente.

Per ora comunque Steam Deck risulta introvabile, con gli scalper che la rivendono fino a 2000 euro. Intanto gli ultimi update di Steam Deck hanno aggiunto il supporto a Windows 11, oltre a diverse altre feature interessanti.