Steam Deck: c'è anche NieR Replicant tra i nuovi giochi compatibili

Si allarga la lista dei giochi compatibili con Steam Deck, grazie alle ultime aggiunte i giochi compatibili e verificati superano quota 100, ma l'elenco è in continua espansione su base quotidiana.

In particolare l'ultima "ondata" di giochi supportati troviamo Sam & Max Save the World, Baba Is You, Octopath Traveler, Inscryption e NieR Replicant ver.1.22474487139, da notare come questi ultimi due siano segnalati come giocabili ma non verificati, dicitura che indica il mancato pieno supporto al touch screen, anche se i titoli girano poi perfettamente sull'hardware.

L'elenco dei giochi ottimizzati per Steam Deck include Ape Out, Cuphead, Dark Souls II Scholar of the First Sin e Dark Souls III, Eastward, Dishonored, Death Stranding, Hades, Mark of the Ninja Remastered, Portal 2 e Psychonauts 2, Scarlet Nexus, Sekiro Shadows Die Twice GOTY Edition, Tetris Effect Connected, Twelve Minutes e Total War Warhammer II.

I giochi non compatibili invece includono alcune esperienze VR e Persona 4 Golden, anche se se ovviamente non è detto che questo non possa diventare compatibili prima del debutto del nuovo dispositivo. Quando esce Steam Deck? Le prime spedizioni partiranno il 25 febbraio per chi ha prenotato e rientra nel primo gruppo, in seguito ci saranno poi ulteriore ondate di distribuzione che permetteranno ai clienti di mettere le mani su Steam Deck nelle settimane e nei mesi successivi.