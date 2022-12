Steam Deck: c'è anche Skyrim tra i nuovi giochi Xbox compatibili

Con il passare del tempo, Steam Deck diventa sempre più popolare e aumenta di conseguenza anche il numero di sviluppatori che adatta i loro prodotti affinché siano compatibili con la console portatile Valve. A tal proposito, di recente è arrivato un altro aggiornamento della lista di titoli Xbox che possono girare su Steam Deck.

Ecco di seguito tutti i giochi pubblicati da Microsoft su Steam che sono funzionanti sull'hardware targato Valve:

Verificati

Deathloop

Pentiment

Doom Eternal

Dust An Elysian Tail

New Super Lucky's Tale

Ms. Splosion Man

Giocabili

Halo Infinite

The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition

Forza Horizon 4

Fallout 4

State of Decay 2 Juggernaut Edition

Tell Me Why

Quake Champions

Fable The Lost Chapters

ReCore Definitive Edition

LocoCycle

Occorre come al solito fare una piccola precisazione: solo i giochi che rientrano nella categoria dei 'Verificati' funzionano perfettamente su Steam Deck, invece quelli che si trovano sotto il tag 'Giocabili' potrebbero presentare alcune imperfezioni tecniche, benché si possano avviare. Ciò non esclude che nelle prossime settimane anche i titoli giocabili possano diventare verificati in seguito ad ulteriori accorgimenti apportati da Valve e Microsoft.

Sapevate che le prestazioni di Steam Deck sono migliorate con il nuovo aggiornamento di Proton? Vi ricordiamo inoltre che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Steam Deck.