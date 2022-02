Steam Deck si è rivelata un'eccellente macchina per l'emulazione

Steam Deck, neonata macchina da gioco di Valve, ha dimostrato di sapersela cavare bene con i videogiochi moderni (guardate il gameplay di Elden Ring). Tuttavia, essendo per certi versi molto simile ad un PC, è in grado di fare anche molto altro, ad esempio far girare i software di emulazione.

Questa sua peculiarità è stata oggetto di un lungo approfondimento di una meravigliata redazione di PC Gamer, che non ha esitato a definire Steam Deck la macchina per l'emulazione dei propri sogni. La portatile di Valve ha abbastanza potenza hardware da far girare i videogiochi delle passate generazioni, inoltre offre anche un'esperienza software di alto livello. Basta cliccare su "Switch do Desktop" per lasciarsi alle spalle l'interfaccia di SteamOS e ritrovarsi sul desktop di Arch Linux. Qui è presente un comodissimo App Store preinstallato ricco di applicativi gratuiti, tra i quali campeggiano anche un mucchio di emulatori come:

Dolphin per Nintendo GameCube e Wii

DuckStation per PlayStation 1

PCSX2 per PlayStation 2

PPSSPP per PlayStation Portable

Yuzu per Nintendo Switch

bsnes per Super Nintendo

mGBA per Game Boy Advance

Citra per 3DS

In altre parole, Steam Deck ha le carte in regola per diventare il paradiso dei retrogamer. Tra l'altro, facendo parte dell'App Store di Steam Deck, ognuna di queste applicazioni è anche compatibile con gli aggiornamenti automatici, quindi l'utente non deve neppure preoccuparsi di andare a cercare le versioni più recenti.

Wes Fenlon di PC Gamer ha aggiunto gli emulatori alla libreria di Steam sotto forma di scorciatoie esterne, scoprendo che la maggior parte di essi riconosce il gamepad della console rendendo l'assegnazione dei pulsanti facilissima. È anche possibile scattare screenshot ed eventualmente customizzare i tasti grazie al tool integrato nel sistema. Il redattore ha testato a lungo diversi giochi come Metroid Prime e Persona 3 FES su PCSX2, ottenendo esperienze di ottimo livello. Qualche problemino al framerate l'ha riscontrato in Super Mario Galaxy 2, ma l'impressione è che possano essere risolti con un po' di ottimizzazione. Tutti questi software girano egregiamente già al day one di Steam Deck, dunque non possono che migliorare con i giusti interventi dei rispettivi sviluppatori ora che la console è disponibile.

Prima di salutarvi e lasciarvi all'approfondimento di PC Gamer (cliccate sul link in calce), ci teniamo a specificare che con questa notizia non intendiamo invogliarvi alla pirateria, una pratica che condanniamo fermamente. Vi invitiamo con tutto il cuore a non scaricare illegalmente giochi che non sono di vostra proprietà. Il nostro obiettivo è semplicemente quello di condividere con voi i progressi conseguiti negli ambiti hardware e software in relazione all'emulazione.