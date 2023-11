Steam Deck, effetto OLED: scala le vendite su Steam ma Call of Duty resta in vetta

Nella precedente classifica di vendite Steam dominata da Call of Duty, Steam Deck occupava l'ottava posizione della Top 10. Adesso invece la situazione per il dispositivo Valve è ben diversa, grazie alla spinta avuta dall'annuncio del nuovo modello OLED.

Nella settimana compresa tra il 7 e il 14 novembre 2023, Steam Deck si è piazzato al secondo posto dei giochi e prodotti più venduti su Steam (non calcolando come al solito i titoli free-to-play): il merito va dato a un taglio di prezzo per Steam Deck LCD, deciso da Valve per esaurire il più velocemente possibile le scorte e lasciare così tutto lo spazio a Steam Deck OLED disponibile dal 16 novembre 2023. La prima posizione resta però saldamente nelle mani dell'HUB di Call of Duty, che ha da poco accolto il nuovo Call of Duty Modern Warfare III. Di seguito ecco la Top 10 completa riportata da SteamDB:

Call of Duty Steam Deck Risk of Rain Returns Baldur's Gate 3 Lethal Company EA Sports FC 24 Football Manager 2024 Like A Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name ARK Survival Ascended Dead By Daylight

Un po' a sorpresa questa settimana Cyberpunk 2077 è fuori dalle prime 10 posizioni, quando soltanto sette giorni prima occupava il secondo posto subito dietro COD. Restano invece una certezza Baldur's Gate 3 ed EA Sports FC 24, ancora saldamente presenti nelle posizioni più alte della classifica.