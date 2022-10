Steam Deck, che gaffe! Valve ha sostituito il trailer con l'emulatore di Switch

I ragazzi di Valve, mentre cercavano di pubblicizzare la disponibilità di Steam Deck (che può ora essere acquistata senza prenotazioni, con consegna entro 1-2 settimane) si sono resi protagonisti di una gaffe che non è passata inosservata ai sempre attentissimi occhi del popolo del web.

Fino a poche ore fa, sul canale ufficiale di Valve c'era un trailer che, tra le altre cose, mostrava una Steam Deck con installato Yuzu, un emulatore di Nintendo Switch. Teoricamente non c'è nulla di sbagliato o illegale ad installare un software di questo tipo, ma quella degli emulatori è una categoria alquanto controversa, dal momento che parliamo di applicativi che permettono di giocare a videogiochi piratati senza alcuna autorizzazione.

Il dettaglio non è sfuggito ai primi visualizzatori del filmato ed è subito giunto all'attenzione di Valve, che, accortasi della gaffe, ha subito provveduto a metterci una pezza. Nel giro di poco tempo ha cancellato il filmato e lo ha sostituito con un nuovo trailer in tutto e per tutto identico al precedente, con un'unica sostanziale differenza. Al posto dell'icona di Yuzu, adesso campeggia quella del (sicuramente meno controverso) Portal 2. Purtroppo per Valve, il web non dimentica: in calce a questa notizia potete ammirare il prima e il dopo.