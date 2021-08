Steam Deck: ci sono funzionalità nascoste nell'hardware? Ne parla Valve

Nel corso di un'intervista concessa a RockPaperShotgun da Greg Coomer, il designer di Valve ha discusso delle specifiche tecniche di Steam Deck e chiarito i dubbi degli utenti sulla presenza o meno di "segreti hardware" ancora da svelare per questo mini-PC da gaming con funzionalità da console ibrida.

Il rappresentante del team di designer e progettisti incaricato da Valve di dare forma a Steam Deck si ricollega all'esperienza dello Steam Controller e del suo giroscopio "nascosto" ma attivato solo dopo il lancio per sottolineare come "questa volta non ci sarà alcun elemento hardware segreto in Steam Deck, al suo interno non c'è nessun componente nascosto che verrà attivato solo dopo l'uscita".

L'assenza di elementi hardware "segreti" all'interno di Steam Deck, però, non ridurrà l'impegno profuso da Valve nel migliorare costantemente le funzionalità della piattaforma, come specifica lo stesso Coomer nel dichiarare che "questo dispositivo riceverà lo stesso trattamento a cui i clienti di Steam sono abitati, di conseguenza dopo il lancio intendiamo aggiungere nuove funzionalità per molto tempo. L'uscita è solo l'inizio, rappresenta il punto di partenza della nostra strategia che prevede di integrare tante altre funzionalità e migliorie nel Deck. L'abbiamo concepito sin dal principio come un dispositivo 'a prova di futuro', che poi è la filosofia con cui operiamo sempre in Valve, perciò dico ai nostri clienti che possono aspettarsi di ricevere tante funzionalità e caratteristiche aggiuntive per il proprio dispositivo lungo tutto il suo ciclo di vita".

Stando a Coomer, la maggior parte di queste aggiunte riguarderà ovviamente il software, dall'interfaccia di Steam Deck al modo in cui il sistema interagisce con il cloud, inteso sia come accesso ai servizi in streaming che come "ponte locale" per connettere in remoto il dispositivo alla libreria di titoli Steam installati sul proprio PC gaming principale, e viceversa.