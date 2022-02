Steam Deck, Gabe Newell sta consegnando le console! Anche a chi non le ha ordinate

Dopo una lunga attesa e qualche rinvio, Steam Deck è ufficialmente in vendita e i corrieri di tutto il mondo stanno provvedendo a condurre i pacchi contenenti la console a destinazione.

Tra questi ultimi, a quanto pare, si cela anche un personaggio d'eccezione, con Gabe Newell già avvistato dal pubblico nell'atto di consegnare gli hardware! Il CEO di Valve, notoriamente alla mano e incline alle sorprese, ha infatti deciso di mettersi alla guida di un furgone carico di Steam Deck ed è poi partito alla volta delle abitazioni di alcuni fortunati videogiocatori statunitensi.

Le segnalazione pubblicate su Reddit sono già diverse, con tanto di scatti fotografici allegati, raffiguranti sia Gabe Newell sia delle Steam Deck autografate dal dirigente Valve. Un appassionato, in particolare, racconta di essersi perso la visita del CEO perché fuori casa. A ritirare Steam Deck ci ha dunque pensato la moglie, completamente ignara dell'identità del corriere d'eccezione, che si è dovuto presentare un paio di volte e lasciar un appunto con il suo nome! A immortalare il momento ci ha però pensato la videocamera del citofono di casa, come potete verificare dall'immagine di apertura di questa news.



E mentre gli acquirenti controllano lo stato dell'ordine di Steam Deck, Gabe Newell ha deciso di consegnare l'hardware anche a chi non lo aveva ordinato. Un gruppo di ragazzi ha infatti raccontato di aver visto il CEO consegnare la console ad un vicino, accompagnato da alcuni operatori video. Entusiasti, i fan lo hanno salutato da lontano chiamandolo per nome: a quel punto, il dirigente Valve li ha raggiunti, e dopo aver chiesto quanti ragazzi vivessero nell'appartamento, ha lasciato loro una Steam Deck ciascuno, ovviamente con tanto di autografo!



Stando alle testimonianze raccolte sino ad ora, l'iniziativa è oggetto di riprese: speriamo dunque che possa essere parte di una campagna promozionale, che sarà prossimamente diffusa da Valve.