Steam Deck: Gabe Newell invita i produttori PC a creare nuovi modelli custom

Dopo aver sottolineato il dolore per la scelta del prezzo di Steam Deck, il Presidente e fondatore di Valve, Gabe Newell, approfitta dell'intervista concessa ad IGN.com per volgere lo sguardo al futuro della console portatile e guardare alle potenziali collaborazioni con gli altri produttori di PC.

Con l'avvenuta apertura dei preordini di Steam Deck, e la vendita di tutti i modelli previsti al lancio per dicembre 2021, la massima carica dirigenziale di Valve Corporation si lancia in una serie di considerazioni sulle collaborazioni che la sua azienda potrebbe instaurare con gli altri attori dell'industria PC gaming in funzione del plausibile successo commerciale della nuova piattaforma ibrida.

Newell esordisce nel suo discorso affermando infatti che "la nostra opinione è che, se facciamo le cose per bene, allora saremo in grado di vendere milioni di Steam Deck. E questo, chiaramente, contribuirà a stabilire una nuova categoria di prodotti a cui noi stessi e tutti gli altri produttori di PC saremo in grado di partecipare".

Per il boss di Valve, insomma, il successo di Steam Deck potrebbe avere degli "enormi benefici a lungo termine per tutti noi. È questo il tipo di strategia a cui stiamo pensando a questo proposito". Nell'attesa di capire come si evolverà nei prossimi mesi il progetto inaugurato da Valve con l'annuncio di questo PC portatile con funzionalità ibride aderenti alla filosofia di Nintendo Switch, vi rimandiamo al nostro speciale su Steam Deck tra dubbi e certezze.