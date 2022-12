Steam Deck 'Gen 2' e Steam Controller 2: Valve delinea la propria strategia

Nel corso di un'intervista concessa a The Verge da Lawrence Yang e Pierre-Loup Griffais, i due progettisti di Valve hanno condiviso delle importanti anticipazioni sulle strategie portate avanti dall'azienda statunitense per dare vita alla seconda generazione di Steam Deck e riportare in auge gli Steam Controller.

Stando a quanto sostenuto da Griffais, la 'strategia multigenerazionale' portata avanti da Valve con Steam Deck non si rifletterà nella progettazione di una rumoreggiata versione 'Pro' o 'Next', bensì in una progressiva revisione hardware incentrata sulle funzionalità, prima ancora che sulle prestazioni o la mera potenza di elaborazione.

Il designer della console ibrida di Valve spiega infatti che "in questo momento, per noi di Valve è davvero importante che i videogiochi compatibili con Steam Deck offrano lo stesso livello di prestazioni su tutti i modelli della console. Riteniamo che sia un valore aggiunto avere queste specifiche uniche. Per questo, penso che manterremo questo livello di prestazioni un po' più a lungo, per poi innalzare quel livello solo quando ci sarà un guadagno significativo nelle prestazioni".

In questa filosofia rientrano le modifiche apportate in questi mesi a componenti come la ventola, con l'accordo siglato con Delta Electronics per migliorare le prestazioni di questo importante elemento hardware.

Nel ricordare la produzione interrotta di Steam Controller, Yang sottolinea inoltre come "è nostra intenzione realizzare una nuova versione di Steam Controller, c'è solo da capire come e quando. In questo momento ci concentriamo sul Deck, ma un po' come la questione delle microconsole Steam: lo sviluppo di un nuovo Steam Controller è un'idea interessante, saremmo entusiasti di lavorare con le terze parti o di esplorare noi stessi delle soluzioni per concretizzare questa visione".