Steam Deck: quali sono tutti i giochi compatibili? Elenco aggiornato 2022

Con l’arrivo di Steam Deck confermato per la fine di febbraio, l’idea di accedere in portabilità alla propria libreria Steam è ormai prossima a divenire realtà. Con Valve già impegnata ad ampliare l’elenco di giochi compatibili con la console per i prossimi mesi, scopriamo quali hanno già raggiunto questo status.

Steam Deck giochi compatibili

Aliens: Fireteam Elite

Ape Out

Castle Crashers

Celeste

Circuit Superstars

Cuphead

Dark Souls II: Scholar of the First Sin

Dark Souls III

Death Stranding

Death's Door

Dishonored

Eastward

Final Fantasy

Ghostrunner

Guacamelee! 2

Gunfire Reborn

Hades

Hollow Knight

Hot Wheels Unleashed

Into the Breach

Mad Max

Manifold Garden

Mark of the Ninja: Remastered

Noita

Portal 2

Psychonauts 2

RAD

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth

Remnant: From the Ashes

Risk of Rain 2

Rogue Legacy 2

Sable

Scarlet Nexus

Sekiro: Shadows Die Twice GOTY Edition

Super Mega Baseball 3

Tetris Effect: Connected

The Binding of Isaac: Rebirth

The Messenger

Total War: Warhammer II

Tunche

Twelve Minutes

Webbed

Gli ultimi aggiornamenti fanno riferimento a un totale di, 41 dei quali non risultano ancora supportati al 100% a causa di problemi che spaziano dagli input alla formattazione dei testi. Al netto di qualche elemento momentaneamente ingiocabile, ovvero tre esperienze in VR e, Steam Deck sarebbe quindisenza alcun intoppo degno di attenzioni. A tal proposito, ecco una lista che li comprende tutti.

Avete già letto la nostra analisi tecnica di Steam Deck? Sulle pagine di Everyeye.it potete inoltre trovare conferme legate ad altri giochi in via di ottimizzazione per Steam Deck, come ad esempio DOTA 2 e i primi Half-Life.