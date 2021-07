Steam Deck, quali giochi sono compatibili? Possiamo già farci un'idea con ProtonDB

Steam Deck, la prima console portatile di Valve, è in realtà un PC portatile con sistema operativo SteamOS 3.0, basato sul Linux... con tutti gli innumerevoli vantaggi e i pochi problemi che ne derivano.

Di quali "problemi" stiamo parlando? Innanzitutto, non tutti i giochi presenti nella libreria di Steam sono compatibili nativamente con Linux (Arch Linux non ha il supporto alle DirectX). Valve ha già pensato a questo qualche anno fa, quando nel 2018 ha messo a disposizione il tool Proton: integrato con SteamPlay, questo strumento esegue dietro le quinte tool popolari come Wine e DXVK permettendo di eseguire dei giochi di Windows su Linux. Grazie ad esso, migliaia e migliaia di titoli girano tranquillamente, tuttavia Proton è ancora nel pieno dello sviluppo e la "magia" non funziona su tutti i giochi del catalogo.

Qui entra in gioco Proton Database, un portale che, grazie alle segnalazioni degli utenti, tiene traccia del livello di compatibilità di tutti i giochi, classificandolo su una scala così composta: Rotto, Bronzo, Argento, Oro, Platino e Nativo. Tutto ciò per dire che, recandovi su protondb.com e digitando il nome dei giochi di vostro interesse, potete già scoprire se e come girano su Steam Deck. È in questo modo che è stata scoperta, ad esempio, l'incompatibilità di Destiny 2, Apex Legends, PUBG e R6 Siege, principalmente imputabile ai loro sistemi anti-cheat per l'online.

Al lancio di Deck, in ogni caso, mancano ancora molti mesi, e quasi sicuramente Valve sta lavorando per migliorare il tool Proton. C'è da dire, inoltre, che tutto ciò è tecnicamente aggirabile installando Windows su Steam Deck.