Steam Deck, i miei giochi Steam sono compatibili? Risponde Valve: ecco il link!

Alla vigilia del lancio ufficiale di Steam Deck sul mercato, è tempo di fare il punto della situazione sull'elenco dei videogiochi PC compatibili con la nuova console portatile di casa Valve.

Come noto, nel corso degli ultimi mesi, il colosso del gaming PC ha condotto un ampio numero di test sui titoli parte dell'immenso catalogo di Steam. Progressivamente, tanto i grandi AAA quanto i più piccoli Indie sono stati catalogati sulla base delle proprie performance sul nuovo hardware. I risultati sono stati man mano riportati in elenchi in costante aggiornamento, che tuttavia possono risultare piuttosto macchinosi da consultare.

Per questa ragione, Valve ha reso disponibile un utile strumento, tramite il quale verificare la compatibilità con Steam Deck della propria intera libreria Steam. La funzione è molto semplice da utilizzare: accendendo alla pagina del servizio ed effettuando il login al proprio account Steam, quest'ultimo provvederà a riassumere l'elenco dei giochi dell'utente che sono stati fino ad ora testati da Valve. Una spunta verde segnalerà i giochi perfettamente compatibili con Steam Deck. Per accedere alla funzionalità, potete utilizzare il seguente link:

Ricordiamo che le prime spedizioni di Steam Deck prenderanno il via a breve, con il Day One indicato nella giornata di