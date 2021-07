Steam Deck e giochi su supporto fisico? Parla Valve

Giochi su supporto fisico per Steam Deck? Sappiamo che i giochi mostrati nei test di Steam Deck giravano su microSD. Ma la cosa potrebbe andare ancora oltre e la console potrebbe avere in qualche modo giochi fisici, seppur ovviamente non in senso tradizionale.

Sembra che Valve veda come un'opportunità il fatto di poter pre-caricare software su schede SD da inserire poi all'interno del Deck. In un'intervista con IGN.Com, Pierre-Loup Griffais di Valve si è soffermato su come le schede SD potrebbero essere utilizzate come una sorta di libreria Steam removibile. Per il momento il solo modo per caricare giochi su SD, come confermato da Griffais, è tramite la console stessa, ossia che è prima necessario scaricarli dallo stesso Steam prima di passarli sul supporto esterno, tuttavia le cose in futuro potrebbero anche cambiare. Griffais non esclude infatti che si possa arrivare a un punto in cui con Steam Deck sarà possibile "pre-caricare giochi su scheda SD provenienti da un dispositivo diverso, ma ancora non abbiamo studiato come si potrebbe fare. Al momento tutto viene fatto attraverso il dispositivo stesso".

Per il momento non resta che attendere l'arrivo della console, possibilmente pagando il prezzo stabilito ufficialmente da Valve: sono stati infatti bloccati i preorder di Steam a prezzi folli degli scalper.