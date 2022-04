Steam Deck: ci gira Crysis a 60fps? Sì ma soltanto in 'Potato Mode', spiega DF

I giornalisti del collettivo di Digital Foundry hanno esaminato le prestazioni e le capacità hardware di Steam Deck utilizzando il videogioco che, più di ogni altro, si adatta a questo genere di analisi: ci riferiamo ovviamente a Crysis.

La versione scelta dal team di DF per condurre questi test è, come logico, la Remastered di Crysis lanciata nel 2020 da Crytek su PC e successivamente su console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Nel pubblicare il resoconto delle analisi compiute, i ragazzi di Digital Foundry descrivono questo test come un vero e proprio "battesimo del fuoco" per Steam Deck e il motivo è presto spiegato.

Come possiamo intuire osservando il video confezionato da DF, possiamo infatti notare le grandi difficoltà affrontate dalla nuova console portatile di Valve nel garantire i 60fps senza scendere a compromessi, anche pesanti, con il comparto grafico. Constatando l'impossibilità di raggiungere il target di fluidità fissato dai test anche riducendo al minimo tutti i parametri, i giornalisti "tecnoludici" legati a Eurogamer.net hanno così scelto di abbassare ulteriormente le impostazioni fino a produrre artefatti in stile "Potato Mode".

A detta dei ragazzi di DF, per chi desidera giocare Crysis Remastered su Steam Deck a 60fps c'è un parametro in particolare che contribuisce in maniera sensibile ad alleggerire il carico di lavoro svolto dalla console (specie dalla CPU), ed è quello rappresentato dalla risoluzione. Abbassandola a 540p, si può infatti raggiungere l'agognato target di framerate ma non senza scendere, anche qui, a dei pesanti compromessi: una risoluzione così bassa influisce negativamente sulla leggibilità e rende praticamente impossibile colpire i nemici da lunga distanza.