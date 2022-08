Steam Deck sempre più grande: oltre 5000 giochi Verificati o Giocabili

Lo scorso luglio Steam Deck ha toccato quota 4000 giochi Verificati o Giocabili, ma la crescita della piattaforma portatile di Valve non accenna a fermarsi e sempre più titoli dell'enorme libreria Steam stanno ricevendo uno degli ambiti bollini che ne attestano l'effettiva compatibilità.

Stando a quanto emerso dal database di Steam, nel momento in cui scriviamo sono in totale 2134 i giochi "Verificati" mentre 2871 sono stati classificati come "Giocabili", per un totale di 5005 giochi accessibili senza problemi tramite Steam Deck. Tra le recenti aggiunte si annoverano titoli del calibro di Marvel's Spider-Man ed Apex Legends, per una crescita destinata a proseguire sempre di più con il passare dei mesi.

Il traguardo appena raggiunto è indubbiamente considerevole, sebbene la strada da percorrere per Valve sia ancora lunghissima: sono oltre 100.000 i titoli disponibili su Steam e verificarli tutti sembra un'impresa davvero titanica, ma chissà se il colosso videoludico con sede a Bellevue non riuscirà nei prossimi anni a completare questo enorme lavoro. In ogni caso già adesso il numero è impressionante, considerato che Steam Deck è pur sempre in commercio dallo scorso febbraio.

Di recente è inoltre aumentata la produzione di Steam Deck, con alcuni giocatori in lista d'attesa che potrebbero riceverla in anticipo rispetto ai tempi previsti.