Steam Deck: guardate Gabe Newell mentre la consegna ai fortunati giocatori

Alcune unità di Steam Deck, console portatile appena arrivata sul mercato, sono state consegnate da un fattorino d'eccezione: stiamo parlando nientepopodimeno che di Gabe Newell, boss e presidente di Valve!

Le prime notizie e fotografie circa l'iniziativa del papà di Steam e Half-Life hanno cominciato a circolare nella mattinata di ieri, senza tuttavia riuscire a convincere i più scettici. Il video allegato in cima a questa notizia fuga ogni dubbio mostrando un divertito Gabe Newell in veste di fattorino bussare alla porta di alcuni fortunati videogiocatori nei quartieri adiacenti alla sede di Valve (a Bellevue, nello Stato di Washington) e consegnare loro una confezione contenente una Steam Deck opportunamente autografata. Alcune persone si sono mostrate visibilmente emozionate, altre erano confuse, altre ancora non l'hanno neppure riconosciuto.

Per Newell si è trattato di un ritorno alla giovinezza, dal momento che per un certo periodo della sua vita ha consegnato porta a porta giornali e telegrammi per Western Union. Ad ognuno dei fortunati ha anche recapitato il proprio indirizzo email, chiedendo genuinamente loro un feedback sulla console, che rappresenta un'importante pietra miliare nella storia di Valve. "Ricevo centinaia de non migliaia di mail ogni giorno. Le leggo tutte. Ti tiene con i piedi per terra. Sai cosa pensano le persone, cos'è importante per loro", ha dichiarato Gaben. Buona visione!