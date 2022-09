Steam Deck è in hype in Giappone, i preordini superano le aspettative

Steam Deck sta riscuotendo un buon successo in Giappone e a quanto pare i preordini hanno superato le aspettative della stessa Valve, come confermato dall'azienda ad alcune testate nipponiche. Il mercato PC è in crescita in Giappone e Steam Deck dovrà riuscire a capitalizzare questo interesse.

Attualmente il mercato PC è in forte espansione in Giappone, se è vero in Europa e Stati Uniti il gaming su PC è sdoganato da tempo, in Giappone il videogiocare su PC non è un passatempo diffuso su larga scala e come noto i giapponesi preferiscono giocare su console (meglio se portatili) e dispositivi mobile.

Al Tokyo Game Show, Steam Deck ha attirato l'interesse del pubblico e il dispositivo di Valve sembra dunque essere il prodotto giusto al momento giusto in un mercato come detto in forte crescita nel paese del Sol Levante. I giocatori sembrano essere conquistati dalla natura portatile di Steam Deck, vedremo se questo interesse si trasformerà poi in un effettivo successo commerciale.

Non è un caso che negli anni i principali publisher e sviluppatori giapponesi abbiano aumentato massicciamente la produzione di giochi per PC, indispensabili per il mercato occidentale ma anche per conquistare nuove quote di mercato in Giappone e aprirsi ad un pubblico di potenziali PC gamer.