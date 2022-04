Steam Deck, impossibile installare i giochi? Tranquilli, è solo un problema tecnico

L'obiettivo dichiarato di Valve è quello di rendere qualsiasi gioco di Steam fruibile su Deck, pertanto potete facilmente immedesimarvi nello stupore degli acquirenti del nuovo JRPG Demon Gaze quando si sono ritrovati impossibilitati ad installare il loro gioco sulla console portatile.

Analizzando i dati del gioco e del database, alcuni utenti hanno scoperto che Demon Gaze era configurato per non funzionare su Steam Deck. Il tweet con la prova ha subito fatto il giro del web, generando un bel po' di malcontento per un'opzione che, di fatto, consentirebbe ad alcuni sviluppatori di precludere la possibilità di giocare ai propri titoli su Steam Deck.

A quanto pare non c'è nulla di cui preoccuparsi, nessuno vuole impedire ai possessori di Steam Deck di godersi determinati giochi. C'ha pensato la stessa Valve a spiegare che è stato tutto frutto di un bug: "Prima del lancio di Deck, abbiamo aggiunto una funzione per permettere agli sviluppatori di taggare certi contenuti come rilevanti esclusivamente per i possessori di Deck. Questo avrebbe permesso agli sviluppatori di fornire una differente configurazione grafica per Steam Deck, ad esempio. Si è tuttavia verificato un problema tecnico nel momento in cui questa funzione è stata resa disponibile, quindi sfortunatamente alcuni contenuti sono stati erroneamente taggati al contrario ("offri questi contenuti a tutti i clienti *non* su Deck)", ha spiegato Valve.

La compagnia di Gabe Newell ha già risolto il problema, di conseguenza d'ora in avanti nessun altro sviluppatore rischierà di escludere i videogiocatori in possesso di Steam Deck. Per quei giochi che attualmente si trovano in uno stato "non installabile", collaborerà a stretto contatto con i rispettivi creatori per correggere il problema.