Steam Deck inarrestabile: superati i 7.000 giochi compatibili

L'inarrestabile crescita del supporto a Steam Deck, il PC che gioca a fare la console, viene testimoniata in maniera plastica dall'ultimo aggiornamento di SteamDB: stando al portale che tiene conto delle ultime novità provenienti dal negozio digitale di Valve, sono più di 7.000 i videogiochi supportati dal Deck.

Nel momento in cui scriviamo, il totale dei giochi eseguibili sulla console portatile di Valve ammonta precisamente a 7.124 titoli. L'elenco stilato da SteamDB comprende sia i titoli Giocabili (4.415) che i videogiochi Verificati su Steam Deck (2.709). C'è poi un terzo elenco che annovera 2.469 che, pur essendo stati rimossi da Steam, possono essere ancora fruiti sulla propria piattaforma d'elezione accedendo alla Libreria del negozio digitale o del client.

Il grande supporto garantito ai possessori della console portatile dell'azienda fondata e guidata da Gabe Newell, d'altronde, è il punto focale della strategia delineata da Valve per il futuro di Steam Deck. I progettisti della compagnia americana hanno infatti precisato che, per il momento, preferiscono non lanciare versioni mid-gen per garantire la massima compatibilità con l'attuale modello di Steam Deck.

In una recente intervista concessa da Pierre-Loup Griffais a The Verge, il progettista di Steam Deck ha chiarito questo aspetto della strategia di Valve sostenendo come "in questo momento, per noi è davvero importante che i videogiochi compatibili con Steam Deck offrano lo stesso livello di prestazioni su tutti i modelli della console. Riteniamo che sia un valore aggiunto avere queste specifiche uniche".