Steam Deck e Index: Immersion fa causa a Valve per violazione dei suoi brevetti

Immersion Corporation, azienda che conta circa 1650 brevetti depositati e che è diventata nota per la tecnologia di vibrazione integrata all'interno dei controller da gaming, ha fatto causa a Valve per Steam Deck, Valve Index e non solo.

Immersion accusa Valve di violare i suoi brevetti con la piattaforma portatile Steam Deck, Valve Index per VR, il suo software SteamVR, Half-Life: Alyx e altri titoli. Non si fa invece alcuna menzione del Steam Controller di Valve, che utilizzava anche molti feedback tattili ma che è stato da tempo dismesso dal mercato.

Immersion chiede danni, royalties e un'ingiunzione contro Valve per l'"integrazione, funzionamento, manutenzione, test e utilizzo degli strumenti portatili accusati e degli strumenti VR accusati". Valve, quindi, si servirebbe delle tecnologie Immersion senza aver prima ottenuto una licenza dalla compagnia, come invece hanno fatto Sony e Microsoft, che hanno trovato un accordo con Immersion, sebbene non prima divergenze e cause legali. Anche Apple, Google, Motorola e Fitbit hanno dovuto trovare un punto di incontro con Immersion, mentre Meta è attualmente nel mezzo della propria causa con Immersion, intentata un anno fa. Nessuno confronto in tribunale invece per Nintendo, grazie allo sviluppo della propria tecnologia Rumble Pak per il Nintendo 64, ma anche per via della licenza ottenuta in merito al rumble di Switch.

Al momento Valve non ha fornito un commento riguardo alla vicenda. Staremo a vedere quali saranno i risvolti nelle prossime settimane.