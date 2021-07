Steam Deck: tutte le indicazioni di Valve su preordini, spedizioni e coda di prenotazione

Sulle ali dell'entusiasmo dei fan di PC gaming (ma non solo) per l'annuncio ufficiale di Steam Deck, Valve interviene per chiarire tutti i dubbi degli utenti sulle modalità e sulle tempistiche di prenotazione di quella che la stessa casa fondata da Gabe Newell descrive come la console portatile più potente del mondo.

Il sito ufficiale di Steam Deck, aperto in coincidenza del reveal della piattaforma che ambisce a sfidare Nintendo Switch sul terreno delle console ibride, fornisce tutte le delucidazioni del caso partendo dalla conferma che i preordini avranno inizio nella giornata di domani, 16 luglio, dalle ore 19:00 italiane.

Per chi intende portarsi a casa il nuovo gioiellino tecnologico di Valve, l'azienda statunitense ha confezionato un comodo Q&A con le risposte alle domande più dirimenti sulle modalità di prenotazione di Steam Deck.

Al fine di ridurre il rischio delle attività degli scalper e dei rivenditori non autorizzati, Valve applicherà una tariffa di prenotazione e concederà il diritto al preordine di un solo dispositivo Deck per account che avranno effettuato acquisti prima di giugno 2021: in questo modo dovrebbero essere evitati i tentativi di aggiramento del sistema attraverso la sottoscrizione multipla di account al solo fine di prenotare la console ibrida.

Il sistema di preordine di Steam Deck verrà gestito tramite code regionali, con un quantitativo di console disponibili che varierà anch'esso in base alle regioni (Stati Uniti, Canada, Unione Europea e Regno Unito). L'annullamento dell'ordine entro 30 giorni garantirà un rimborso del 100%. Chi non riuscirà a effettuare il preordine nella fase che si aprirà domani 16 luglio, avrà comunque l'opportunità di ricevere tempestivamente tutte le informazioni sui restock inserendo la console nella propria Lista dei Desideri. Per un approfondimento ulteriore, qui trovate un approfondimento con le specifiche hardware di Steam Deck.