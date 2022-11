Steam Deck, Kinect e tanta voglia di stupire: un fan trova il modo di avviare i giochi VR

Incurante del mancato supporto ai giochi VR su Steam Deck dichiarato da Valve sin dal lancio della console ibrida, il redditor Alexboot23 è riuscito a servirsi del suo 'vecchio' Kinect per giocare in Realtà Virtuale sull'ultimo gioiello tecnologico dell'azienda statunitense.

In un filmato pubblicato dallo stesso redditor sul noto forum, Alexboot23 mostra i passaggi da compiere per connettere Kinect a Steam Deck tramite la dock e servirsene per emulare su TV l'esperienza da vivere con giochi come Beat Saber inforcando un visore per la Realtà Virtuale.

Entrando nel merito degli interventi compiuti per raggiungere questi risultati, l'autore del 'concept VR-Kinect di Steam Deck' spiega di aver installato Windows sulla console portatile di Valve e di aver avviato Driver4VR, un software disponibile su Steam che consente di rilevare i movimenti del corpo tramite visori motion sensing come la versione originaria per Xbox 360 dei dispositivi Kinect dismessi da Microsoft nel 2018.

A giudicare dal filmato condiviso dal redditor, il sistema escogitato risulterebbe essere piuttosto preciso, o almeno questa è l'impressione che riusciamo a ricavarne osservando la precisione con cui vengono manovrate le spade laser virtuali di Beat Saber su di un dispositivo che, come Deck, non è pensato per la fruizione di giochi VR.