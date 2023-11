Steam Deck LCD ora costa meno, si parte da 369 euro fino ad esaurimento scorte

Con l'uscita di Steam Deck OLED dal 16 novembre, Valve taglia ufficialmente il prezzo del vecchio modello con schermo LCD che diventa così più economico, con prezzi a partire da 369 euro per il modello con 64 GB di spazio di archiviazione.

Valve sottolinea che "i modelli di Steam Deck LCD 64 GB e 512 GB verranno gradualmente eliminati. Questi modelli sono permanentemente in sconto e saranno disponibili fino a esaurimento scorte."

Al momento quindi su Steam è possibile comprare Steam Deck LCD 64 GB a 369 euro, Steam Deck 512 GB a 469 euro e Steam Deck 256 GB a 419 euro, quest'ultimo modello resterà in catalogo al prezzo indicato mentre gli altri due sono in offerta fino ad esaurimento delle scorte disponibili in magazzino.

Il modello base da 369 euro presenta 64 GB di memoria di archiviazione su SSD NVMe, schermo LCD 7 pollici con risoluzione 1280 x 800 otticamente accoppiato, APU 7 nm, Wi-Fi 5, batteria da 40 Whr capace di assicurare 2-8 ore di gioco, alimentatore 45 W con cavo da 1,5 m e custodia per il trasporto. Acquistando ora sul sito di Valve la spedizione è stimata in una o due settimane e lo stesso vale per i modelli da 512 GB e 256 GB.