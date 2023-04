Steam Deck, leak: Microsoft lavora ad una speciale modalità per Windows 11

Per spronare i possessori di Steam Deck ad installare Windows 11, sembrerebbe che Microsoft stia lavorando ad una speciale modalità attivabile esclusivamente sulla console portatile di casa Valve.

A svelarlo è un recente leak, nel quale possiamo osservare alcune immagini relative all'interfaccia di questa modalità del sistema operativo. Si tratta di un sistema che dovrebbe consentire facile accesso alla libreria e ai menu tramite i controller e le interfacce touch, nel quale sono presenti i collegamenti a tutti i principali client come Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect ed EA App. Il colosso di Redmond sembrerebbe aver pensato a tutto e, a tal proposito, tra le scorciatoie visibili nel leak troviamo anche quella a PC Game Pass, così che gli abbonati al servizio possano utilizzarla per avviare i giochi del catalogo.

Al momento non si conoscono i dettagli sulla finestra di lancio di questa funzionalità, ma non è da escludere che possa far parte di uno dei prossimi aggiornamenti di rilievo del sistema operativo e che il suo annuncio ufficiale non sia lontano.

Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare tutti i dettagli in merito al nuovo e potente rivale di Steam Deck.