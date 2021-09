Steam Deck: un leak mostra in video l'interfaccia utente del dev kit

Se nei giorni scorsi Pavel Djundjik di SteamDB ci aveva già concesso uno sguardo all'interfaccia utente di SteamOS 3, ecco che un video leak apparso sulle pagine di reddit ci fornisce un'anteprima ancor più dettagliata sulla dahsboard che caratterizzerà Steam Deck, la console ibrida di Valve.

Dando uno sguardo al filmato che trovate a questo indirizzo, è possibile osservare da vicino il funzionamento generale dell'interfaccia utente del dev kit di Steam Deck. Lo sviluppatore cinese autore del leak non solo ci mostra lo scorrimento della libreria personale, ma ci consente di intravedere la disposizione delle varie opzioni, tra cui quelle legate alle interazioni con i propri amici, gli achievement, la gestione delle installazioni e altro ancora. Il video, in seguito, si concentra su una sessione di gameplay di Bloody Spell, un action-RPG sviluppato dalla software house cinese Elong Games. Nonostante Valve abbia con tutta probabilità vietato agli sviluppatori di pubblicare materiale legato ai dev kit di Steam Deck, sembra insomma che sempre più immagini e filmati stiano iniziando a trapelare in rete.

Vi ricordiamo che il lancio di Steam Deck è previsto per la fine del 2021, e proseguirà a inizio del prossimo anno seguendo la coda dei preordini e delle scorte disponibili. Valve, intanto, sta già iniziando a collaborare con compagnie esterne per realizzare modelli alternativi di Steam Deck.