Steam Deck nelle mani di Cory Barlog? Macché: il papà di God of War scherza con Cyberpunk

Dopo aver commentato lo scandalo sessismo e molestie di Activision Blizzard, Cory Barlog si è riaffacciato sui social e ha sorpreso i suoi tanti follower mostrandosi impegnato a giocare a Cyberpunk 2077 su Steam Deck... oppure no?

Il Game Director di Sony Santa Monica, e quindi di God of War e dell'attesissimo sequel God of War 2 su PS4 e PS5, ha infatti stuzzicato la curiosità dei suoi appassionati e dei tanti addetti al settore che seguono con attenzione il suo operato con un tweet in cui, riferendosi a sua moglie Anna e sua figlia Helo, racconta di come "devo ammazzare il tempo mentre Anna è a un appuntamento ed Helo gioca a Link's Awakening. E allora mi metto a giocare a Cyberpunk 2077 su questo dolce nuovo Steam Deck inedito e 'totalmente reale'...".

Nell'anteprima delle foto condivise da Barlog, in effetti, si può notare Cyberpunk 2077 in esecuzione su una console portatile, e dopo aver letto le dichiarazioni del papà di Kratos in molti hanno scambiato il sistema ritratto in quelle immagini per una versione speciale (magari un devkit o un modello inedito) di Steam Deck.

Consapevole dei dubbi alimentati in una fetta della sua community, Barlog è prontamente tornato sui social per svelare l'arcano e spiegare che si è trattato di uno scherzo: "Quello che vedete è un GPD Win 3, non Steam Deck. Non sono ancora abbastanza figo da averne già una". La console mostrata è perciò GPD Win 3, il mini-PC portatile appartenente alla medesima categoria di prodotti tecnologici di cui fa già parte AYA Neo e nella quale, si spera da fine 2021, vedremo entrare anche lo stesso Steam Deck. Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere il nostro ultimo speciale su Steam Deck, il PC che gioca a fare la console.