Steam Deck: Microsoft aggiorna la lista dei giochi compatibili, Windows ha ancora problemi

Nel corso delle ultime ore Microsoft ha diffuso un importante aggiornamento riguardante le produzioni targate Xbox Game Studios e la possibilità di giocarle sul nuovo Steam Deck, senza tralasciare qualche novità per chi è intenzionato ad installare Windows sulla console portatile.

Microsoft ha infatti pubblicato un post sul sito ufficiale di Steam per comunicare ai giocatori lo stato attuale della compatibilità dei prodotti Xbox Game Studios con la console portatile.

Ecco l'elenco completo dei giochi presenti nel post del colosso di Redmond:

Verificati

Deathloop

Psychonauts 2

Hellblade Senua’s Sacrifice

The Evil Within

Fallout Shelter

Prey

Battletoads

Max The Curse of Brotherhood

Giocabili ma non verificati

Sea of Thieves

Fallout 4

Forza Horizon 5

Forza Horizon 4

Quantum Break

State of Decay Year One Survival Edition

Non supportati

Gears 5

Halo The Master Chief Collection

Halo Infinite

Microsoft Flight Simulator X

L'altro aggiornamento arriva invece da Valve, che ha pubblicato un update per Steam Deck che migliora la compatibilità con Windows ma non ne risolve tutte le limitazioni. Ad oggi, infatti, gli utenti non possono sfruttare il dual boot presente sulla console e per installare Windows 10 occorre rimuovere SteamOS. Pare inoltre che Windows 11 non sia ancora compatibile per via dell'assenza del supporto al TPM 2.0, che verrà introdotto prossimamene. Vi è infine la mancanza dei driver audio per il sistema operativo di Microsoft e, attualmente, l'unico modo per poter ascoltare l'audio su Win10 è utilizzare un dispositivo bluetooth o USB-C.

