Una Steam Deck al minuto in regalo per i Game Awards, contest valido anche in Italia

Volete vincere una Steam Deck? Allora il nuovo contest di Valve legate ai The Game Awards fa proprio al caso vostro, inoltre è valido anche in Europa e dunque anche i giocatori italiani hanno la possibilità di partecipare al concorso e provare a vincere Steam Deck.

Valve fa sapere che "per celebrare The Game Awards, l'immediata disponibilità di Steam Deck e il mondo del gaming in generale, regaleremo uno Steam Deck da 512 GB ogni minuto durante la diretta di The Game Awards."

Per partecipare bisogna risiede in Stati Uniti, in Canada, Regno Unito o Unione Europea, i vincitori saranno estratti tra tutti gli spettatori registrati che staranno guardando The Game Awards su Steam venerdì 9 dicembre a partire dalle 02:00 del mattino ora italiana.

La prima cosa da fare è registrarsi e guardare la diretta dei Game Awards su Steam, per partecipare è necessario aver effettuato almeno un acquisto su Steam tra il 14 novembre 2021 e il 14 novembre 2022 e avere un account non bannato o soggetto a restrizioni. Nella notte di venerdì 9 dicembre durante i The Game Awards, ogni minuto verrà estratto un nome a caso tra tutti coloro che si sono registrati e che staranno guardando l'evento in diretta su Steam.