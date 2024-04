Steam Deck, i modelli ricondizionati di nuovo disponibili: si parte dal 299 euro

Dopo aver aperto la vendita dei modelli ricondizionati di Steam Deck la scorsa estate, Valve li ha rimessi nuovamente a disposizione attraverso il suo store ufficiale dopo l'esaurimento delle precedenti scorte. Se siete interessati, dunque, questa potrebbe essere l'occasione per riuscire a recuperarne uno.

Sono tre i modelli di Steam Deck ricondizionati pronti per l'acquisto fino ad esaurimento scorte: 64GB da 299 euro, 256GB da 339 euro e infine 512GB da 379 euro. Ma in cosa consistono questi modelli? Come ci ricorda Valve, si tratta sostanzialmente di Steam Deck usati che vengono restituiti alla compagnia, sottoponendoli poi ad approfonditi test e pulizie seguendo gli stessi criteri usati per uno Steam Deck completamente nuovo.

"Ogni Steam Deck ricondizionato certificato viene sottoposto agli stessi test completi e accurati previsti per le nuove unità. Per ogni dispositivo è previsto il ripristino delle impostazioni di fabbrica, l'aggiornamento del software e un esame approfondito con oltre 100 test in uno dei centri Valve. Tra i test effettuati sono inclusi quelli relativi agli input del controller, al sistema audio, allo schermo e ai componenti interni. Inoltre, viene verificato lo stato della batteria per garantirne il corretto funzionamento e la longevità", spiega Valve aggiungendo che "tutte le unità ricondizionate soddisfano o addirittura superano gli standard di prestazioni delle nuove unità in vendita. Sebbene possano presentare lievi imperfezioni estetiche, offrono un'esperienza di gioco affidabile e di alta qualità a un costo inferiore".

Si tratta dunque di un'interessante occasione per far proprio Steam Deck ad un prezzo più conveniente rispetto a quello proposto per i modelli nuovi, ritrovandosi tra le mani un prodotto di qualità e prestazioni analoghe a un dispositivo appena uscito dalla fabbrica. Approfittatene dunque, prima che le scorte finiscano di nuovo!

