Steam Deck nasce per sfidare Nintendo Switch? Gabe Newell svela i piani di Valve

Nel suo ultimo intervento sulle pagine di IGN.com, Gabe Newell ha riflettuto sulla rivalità tra Steam Deck e Nintendo Switch per fornire un chiarimento sulla "filosofia di sviluppo" adottata da Valve per progettare la nuova console portatile.

Il co-fondatore di Valve si riallaccia alle analisi giornalistiche e alle discussioni intavolate dalla community sul possibile "guanto di sfida" lanciato a Nintendo e alla sua console ibrida da Steam Deck per dichiarare che "Nintendo ha fatto un ottimo lavoro nel puntare al pubblico che volevano raggiungere proponendo loro i contenuti desiderati dai giocatori. Ma Steam Deck è diversa. È più grande e ingombrante di Switch, ma quando la impugni ti restituisce un'idea simile a quella offerta dall'ergonomia di un controller d'alta gamma".

Partendo da queste riflessioni, Newell sottolinea inoltre come "credo perciò che, se le nostre idee si riveleranno fondate, Steam Deck saprà essere il giusto compromesso (tra il PC gaming e Switch, ndr) per la platea di pubblico che stiamo cercando di raggiungere. Ma sarà una platea diversa, anche perchè, voglio dire, loro hanno già venduto 85 milioni di Switch. Mettiamola perciò in questi termini: se sei un appassionato di videogiochi, guardando Steam Deck o Switch saprai già quale sarà il sistema più adatto per te, o sbaglio? Ti basteranno 10 secondi per capirlo".

