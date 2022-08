Steam Deck Next: funzionalità e specifiche della versione 2.0, Valve indica la via

Nell'ultimo documento condiviso da Valve, il colosso videoludico capitanato da Gabe Newell apre un'importante finestra sul futuro di Steam Deck condividendo i primi dettagli sulle funzionalità e sulle specifiche della versione Next o 2.0 della console ibrida.

La redazione di GamingOnLinux è infatti entrata in possesso di un opuscolo che, a loro giudizio, sarebbe stato realizzato da Valve per descrivere agli sviluppatori e ai partner commerciali asiatici la strategia seguita dall'azienda per evolvere e ampliare l'ecosistema di Steam Deck da qui ai prossimi mesi e anni.

Nella sezione intitolata "Il futuro: più Steam Deck, più SteamOS", Valve ribadisce il proprio impegno a supporto della console ibrida e della sua sempre più folta community, per poi sottolineare come "daremo seguito a questo prodotto con miglioramenti costanti e nuove iterazioni sia dell'hardware che del software. Questa è una linea di prodotti multigenerazionale. Valve supporterà Steam Deck e SteamOS nel prossimo futuro".

Il documento fornisce anche delle indicazioni sull'approccio che verrà adottato dai progettisti di Valve per sviluppare la prossima generazione di dispostivi Steam Deck: "Impariamo costantemente dalla community di Steam e guardiamo a loro per progettare funzionalità e hardware a cui non abbiamo ancora pensato. Costruiremo nuove versioni di Steam Deck che saranno ancora più performanti e con un ecosistema più aperto".

In attesa di ulteriori novità sul futuro dell'ecosistema di console ibride di Valve, vi ricordiamo che la casa di Gabe Newell ha da poco confermato l'aumento di produzione di Steam Deck e, con esso, l'invio anticipato dei sistemi prenotati dagli appassionati in questi mesi.