Steam Deck diventa un Nintendo 3DS grazie a un modder: c'è pure il doppio schermo!

Emulare giochi per Nintendo 3DS e DS non è certo semplice per via delle limitazioni dovute al doppio schermo delle console originali. Un modder però ha provato ad arginare il problema dando vita a una sua versione piuttosto particolare di Steam Deck, pensata appositamente per giocare ai titoli delle due piattaforme portatili.

TyePower ha mostrato su Reddit la sua creazione, offrendo al pubblico un'idea su come sarebbe un'eventuale Steam Deck con un doppio schermo: la piattaforma vera e propria rappresenterebbe lo schermo inferiore delle console Nintendo, mentre la parte superiore è stato creata collegando al sistema di Valve un piccolo schermo da sette pollici assieme a un kit Rolling Square Edge Pro. il modder ha dovuto lavorare sodo per riuscire a far funzionare correttamente la sua creazione, facendo ricorso a staffe di montaggio, una batteria esterna ed altri strumenti ancora per rendere il suo Steam Deck in stile Nintendo 3DS più comodo da usare.

TyePower è riuscito infine a far funzionare correttamente la sua creazione, con i due schermi dello Steam Deck personalizzato che funzionano regolarmente permettendo così di avviare The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D, dimostrando ancora una volta la grande versatilità che caratterizza il dispositivo portatile di Valve in ottica emulazione.

