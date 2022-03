Steam Deck: Nintendo già a caccia dei video sull'emulazione di Switch

Con l'arrivo dei primi Steam Deck nelle mani dei videogiocatori, sono sempre più numerosi gli utenti che effettuano test sulla console portatile Valve e alcuni dei video pubblicati sui social sono stati presi di mira da Nintendo.

Se una parte dell'utenza si dedica ai test di giochi come Sekiro Shadows Die Twice e Red Dead Redemption 2, vi è anche un'altra fetta di videogiocatori che sta approfittando della console per sfruttarla come macchina per l'emulazione, funzione che sembra essere perfetta per Deck. In molti stanno provando a giocare i titoli pubblicati sulle vecchie piattaforme, ma c'è anche chi è riuscito ad installare un emulatore Nintendo Switch e a giocare i titoli della console ibrida con discreti risultati. Ovviamente la diffusione di questi filmati non è stata apprezzata dal colosso giapponese, che ha immediatamente preso di mira chi li ha diffusi. A pagarne le conseguenze non saranno tanto coloro i quali mostrano un gioco in movimento su Steam Deck, ma gli utenti che pubblicano guide su come farli girare.

È probabile che in questi casi non ci sia solo la volontà da parte di Nintendo di bloccare la diffusione di software illegale, ma anche il timore che l'hardware più prestante di Steam Deck possa sottrarle una fetta di utenza.

Nel frattempo vi ricordiamo che Valve ha già risolto il problema del drifting degli analogici di Steam Deck con un semplice aggiornamento software.