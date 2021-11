Steam Deck non avrà giochi esclusivi: arriva la conferma di Valve

Per quanto fosse abbastanza prevedibile, Valve ha fornito una conferma ufficiale: Steam Deck non potrà contare su delle esclusive all'interno del suo parco titoli. Come dichiarato dalla compagnia di Gabe Newell, si tratterebbe di una mossa poco sensata dal suo punto di vista strategico.

Come affermato all'interno della FAQ che copre le domande poste da sviluppatori ed editori all'evento Steamworks, Valve ha affermato di non essere interessata ad affidare alle software house dei titoli esclusivi da pubblicare sulla sua piattaforma portatile. Steam Deck deve, a tutti gli effetti, essere considerato un PC.

"No, non ha molto senso per noi. È un PC e dovrebbe semplicemente funzionare come un PC", la breve risposta che Valve fornisce sull'argomento. Del resto, sul piano tecnico, Steam Deck si baserà su una versione modificata di SteamOS di Valve, progettata con un'interfaccia simile a quelle delle console grazie alla quale i giocatori potranno navigare facilmente nello Store e nelle proprie librerie Steam. La piattaforma consentirà anche di accedere a un desktop da computer senza restrizioni in cui è possibile installare ed utilizzare applicazioni di terze parti. Ciò significa essenzialmente che sarete in grado di eseguire giochi e launcher al di fuori di Steam, rendendo Deck un vero e proprio PC portatile.



Secondo le ultime voci di corridoio, Valve è talmente concentrata su Steam Deck da non potersi occupare di un eventuale Half-Life 3. Durante l'ultimo evento organizzato con gli sviluppatori, la compagnia ha svelato tutto su grafica, framerate ed FSR.