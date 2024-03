Steam Deck non smette di crescere: quanti sono i giochi compatibili al 2024?

A poco più di due anni dal lancio di Steam Deck, la piattaforma portatile di Valve ha continuato a crescere senza sosta ampliando sempre di più l'elenco di giochi compatibili con il dispositivo. Ma di preciso quanti sono adesso?

Nel momento in cui scriviamo sono oltre 14.000 i giochi compatibili con Steam Deck, per la precisione 14.023: di questi 4607 hanno ricevuto il bollino "Verificato" da Valve, segno che sono perfettamente compatibili con il dispositivo senza alcun tipo di inconveniente, mentre i restanti 9416 sono stati definiti "Giocabili", ossia che sono compatibili con la piattaforma ma necessitano di alcune azioni manuali da parte dei giocatori per funzionare correttamente. In ogni caso si tratta di un numero totale che continua a crescere sempre di più con il passare del tempo, destinato a salire ulteriormente nel corso dei prossimi mesi.

Considerato che sono comunque ancora tanti i giochi non compatibili o che ancora devono essere classificati da Valve (senza contare che 14000 giochi sono stati pubblicati su Steam nel 2023), su Steam è disponibile anche una lista di giochi compatibili con Steam Deck, che può essere consultata in qualunque momento per scoprire nel dettaglio quali titoli funzionano effettivamente sulla piattaforma portatile.

Scopriamo infine i 20 titoli più giocati su Steam Deck a febbraio 2024, che hanno visto trionfare uno dei nomi più popolari e discussi di questi primi mesi dell'anno.